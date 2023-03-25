Москва, , 19:48 — REGNUM Ярославский «Локомотив» на выезде одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 25 марта в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей.

«Локомотив» забивает гол

Автором единственной заброшенной шайбы стал Максим Березкин, отличившийся в третьем периоде (51:22 — 0:1), сообщает «Спорт-Экспресс».

ЦСКА ведёт в серии с «Локомотивом» со счётом 3-2. Шестой матч состоится 27 марта в Ярославле. В плей-офф КХЛ эти два клуба встречаются третий год подряд.

Победитель серии ЦСКА — «Локомотив» сыграет в финале Западной конференции против СКА.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Москве московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче полуфинала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:2. В составе «армейцев» шайбы забросили защитник Даррен Диц и форварды Максим Мамин и Михаил Григоренко.