Берлин, , 19:42 — REGNUM Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов, сообщает 25 марта издание Focus со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

Анналена Бербок Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen

Когда это может произойти, пока неизвестно, в ведомстве указали лишь, что речь «сейчас» о такой мере не идёт.

В материале говорится, что силы безопасности ФРГ считают, что российские дипломаты якобы пользуются дипломатическим статусом для получения политической, экономической, военной, научной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о высылке из Германии 40 российских дипломатов. В Берлине тогда прокомментировали это тем, что власти не хотят, чтобы российские дипломаты, которые якобы до сих пор только и делали, что работали против Германии, оставались в стране. В качестве симметричного ответа на недружественный шаг Берлина МИД России объявил о высылке из России немецких дипломатов.