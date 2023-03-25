Берлин, 25 марта, 2023, 19:42 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует объявить персонами нон грата более 30 российских дипломатов, сообщает 25 марта издание Focus со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве.

Bündnis 90/Die Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

Когда это может произойти, пока неизвестно, в ведомстве указали лишь, что речь «сейчас» о такой мере не идёт.

В материале говорится, что силы безопасности ФРГ считают, что российские дипломаты якобы пользуются дипломатическим статусом для получения политической, экономической, военной, научной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о высылке из Германии 40 российских дипломатов. В Берлине тогда прокомментировали это тем, что власти не хотят, чтобы российские дипломаты, которые якобы до сих пор только и делали, что работали против Германии, оставались в стране. В качестве симметричного ответа на недружественный шаг Берлина МИД России объявил о высылке из России немецких дипломатов.