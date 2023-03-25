Париж, , 19:41 — REGNUM Экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Россия якобы начала спецоперацию так как была уверена в слабой реакции Запада. Об этом он рассказал в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Франсуа Олланд Credo-ua.org

«Чтобы предотвратить войну, необходимо установить баланс сил. Необходимо четко понимать, что в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция. (президент РФ Владимир) Путин в это не верил», — сказал он.

Вместе с тем, Олланд отметил, что Запад не понял планов президента РФ. При этом экс-президент посетовал, что в Париже достаточно дружелюбно относились к России

«Некоторые утверждали, что Путин стал агрессивным, потому что Запад недостаточно разговаривал с ним, недостаточно интегрировал его в наши процессы принятия решений и слишком сильно игнорировал выдающееся положение России», — указал Олланд, назвав такие мнения «обманчивыми». В то же время себя Олланд похвалил отметив, что Франция тогда отказалась отдавать российской стороне вертолётоносцы «Мистраль».

Кроме того, Олланд снова подтвердил, что по факту Россия была обманута, и Минские договорённости, заключённые при его посредничестве и участии на тот момент канцлера ФРГ Ангелы Меркель, нужны были для того, чтобы подготовить украинскую армию.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу с западными странами и в течение многих лет предлагала работать над совместной системой безопасности. Однако за спиной России готовился совсем иной сценарий, нежели тот, что обсуждался в ходе переговоров. В свою очередь, 6 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина за несколько лет до объявленной Россией спецоперации начала готовиться к конфликту с Москвой. Он подчеркнул, что если бы страна не начала готовится заранее, «то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели». Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший украинский лидер Пётр Порошенко признались, что Киев и Запад не собирались исполнять Минские соглашения.