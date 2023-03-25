Угледар, ДНР, 25 марта, 2023, 20:08 — ИА Регнум. Бойцы батальона «Восток» Вооружённых сил РФ, находящиеся на угледарском направлении, остановили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) ВСУ, выдвигавшуюся для нападения на российские позиции. Об этом 25 марта сообщают «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Как рассказал журналистам боец с позывным «Гудвин», группа диверсантов пыталась выйти в стык между расположением двух российских подразделений, скрываясь в лесополосе. При удачном манёвре украинские диверсанты смогли бы зайти во фланг, но их заметили.

«Своевременно бойцами было выявлено передвижение ДРГ-группы противника. Соответственно применили артиллерийский огонь», — рассказал «Гудвин».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Энергодаре Запорожской области выявили конспиративную квартиру украинских диверсантов. При её обыске нашли взрывчатку, патроны и форму ВСУ.