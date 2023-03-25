Москва, , 19:37 — REGNUM Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров, за жизнь которого после перенесённой двусторонней пневмонии почти три месяца борются врачи, уже пережил самый тяжёлый этап лечения. Об этом 25 марта заявила реаниматолог-анестезиолог Мария Юдина.

Анестезиолог-реаниматолог во время работы с пациентом в реанимационном отделении Александр Куликов © ИА REGNUM

Она добавила, что теперь спортсмену предстоит реабилитация, которая может длиться не один месяц.

По её словам, которые приводит msk1.ru, в нынешнем состоянии фигуриста есть огромный плюс ― после того, как он продолжительное время находился на ИВЛ в медикаментозной коме, Костомаров сегодня дышит уже сам.

Она напомнила, что спортсмен действительно был в крайне тяжёлом состоянии.

«Если у Романа был сепсис, предполагаю, что был у него и септический шок. А он сопровождается стойким снижением артериального давления», ― отметила Юдина.

При этом, по её словам, «в наше время ни сепсис, ни полиорганная недостаточность — это не приговор. Всё решаемо».

В свою очередь врач Лев Авербах считает, что опасность ещё не миновала, поскольку у Костомарова проблемы с печенью.

Как сообщало ИА REGNUM, Роман Костомаров находится в больнице с 10 января. Его госпитализировали с двусторонней пневмонией, однако болезнь очень быстро спровоцировала серьёзные осложнения. По данным СМИ, ему ампутировали голени обеих ног.

19 марта появились сообщения о том, что состояние здоровья фигуриста заметно улучшилось. Он начал дышать самостоятельно, без использования вспомогательного оборудования.

На днях олимпийскому чемпиону сделали ещё одну операцию. Из-за появления признаков гангрены ему пришлось ампутировать пальцы левой руки.

Кроме того, из-за приёма большого количества лекарств организм спортсмена перестал справляться. Появились проблемы с печенью. На данный момент клетки регенерируются, однако всё может измениться в любой момент.