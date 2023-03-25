Екатеринбург, 25 марта, 2023, 19:18 — ИА Регнум. В Екатеринбурге погибли двое детей. В убийстве подозревают мать несовершеннолетних. Об этом 25 марта сообщает URA. RU со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

После этого женщина света счёты с жизнью. Трагедия разыгралась на улице Технической, 148. Тело горожанки было обнаружено неподалёку от детской площадки рядом с многоэтажным домом.

«Погибшую звали Наталья. Она жила с мужем и двумя детьми в частном секторе. Детям было около шести и восьми лет. Сегодня Наталья убила их, после этого она совершила самоубийство», — уточнил собеседник издания.

Следователи возбудили дело по статье УК РФ об убийстве. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, сообщение о гибели двух мальчиков 2015 и 2018 годов рождения поступило в субботу вечером. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, подобная трагическая история произошла в феврале в Уфе. 41-летний мужчина убил двоих сыновей, 13 и семи лет, после чего совершил самоубийство. Супруга мужчины вместе с десятилетней дочерью успели покинуть квартиру, благодаря чему им удалось выжить. По факту убийства возбуждено уголовное дело.