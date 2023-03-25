Юрист заявил об особой опасности коррупции в ФТС из-за одной особенности РФ
Москва, 25 марта 2023, 19:05 — REGNUM Коррупция в таможне — особенно опасное явление, так как из-за санкций в России есть проблемы с поставкой ряда товаров. Об этом, комментируя задержание по подозрению в коррупции заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова и начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева, заявил юрист Илья Ремесло.
«Таможенники таким вот образом «оформляют» товары, забирая себе деньги, предоставляя право въезда одним товарам, и закрывая путь другим», — пояснил в беседе с РЕН ТВ правозащитник.
Он указал, что такие как Беглов и Алеев своими действиями создают наценку на товары, а импортёры закладывают это в стоимость. В итоге за все эти взятки таможенников платят обычные граждане, подчеркнул Ремесло.
Юрист также добавил, что такое коррупционное явление не может быть без того, чтобы его не курировали какие-либо вышестоящие чины, как и оказалось в данном случае.
При этом Ремесло отметил, что государство продолжает бороться с такими преступниками и не забывает, что безопасность и стабильность должна быть обеспечена в первую очередь.
Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 24 марта по подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные таможенники. Беглова и Алеева задержали сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом при получении взятки в 50 тысяч долларов (около 3,8 млн рублей) от двух предпринимателей.
Оба фигуранта арестованы решением Басманного суда Москвы. Кроме того, по этому же уголовному делу проходит взяткодатель — бизнесмен Дмитрий Красногорский, отправленный под домашний арест.
Как заявил адвокат Игорь Баранов, за взятки высокопоставленным чиновникам ФТС предусмотрены очень серьёзные наказания. Это связано с тем, что ущерб от действий таких чиновников для страны очень серьёзный.