Москва, 25 марта, 2023, 19:05 — ИА Регнум. Коррупция в таможне — особенно опасное явление, так как из-за санкций в России есть проблемы с поставкой ряда товаров. Об этом, комментируя задержание по подозрению в коррупции заместителя начальника Центрального таможенного управления генерала Александра Беглова и начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни полковника Александра Алеева, заявил юрист Илья Ремесло.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

«Таможенники таким вот образом «оформляют» товары, забирая себе деньги, предоставляя право въезда одним товарам, и закрывая путь другим», — пояснил в беседе с РЕН ТВ правозащитник.

Он указал, что такие как Беглов и Алеев своими действиями создают наценку на товары, а импортёры закладывают это в стоимость. В итоге за все эти взятки таможенников платят обычные граждане, подчеркнул Ремесло.

Юрист также добавил, что такое коррупционное явление не может быть без того, чтобы его не курировали какие-либо вышестоящие чины, как и оказалось в данном случае.

При этом Ремесло отметил, что государство продолжает бороться с такими преступниками и не забывает, что безопасность и стабильность должна быть обеспечена в первую очередь.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 24 марта по подозрению в коррупции были задержаны высокопоставленные таможенники. Беглова и Алеева задержали сотрудники ФСБ совместно со Следственным комитетом при получении взятки в 50 тысяч долларов (около 3,8 млн рублей) от двух предпринимателей.

Оба фигуранта арестованы решением Басманного суда Москвы. Кроме того, по этому же уголовному делу проходит взяткодатель — бизнесмен Дмитрий Красногорский, отправленный под домашний арест.

Как заявил адвокат Игорь Баранов, за взятки высокопоставленным чиновникам ФТС предусмотрены очень серьёзные наказания. Это связано с тем, что ущерб от действий таких чиновников для страны очень серьёзный.