Подольск, Московская область, 25 марта, 2023, 18:50 — ИА Регнум. В подмосковном Подольске задержали сотрудника МВД по подозрению в убийстве и расчленении товарища, сообщает 25 марта Telegram-канал «112».

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Согласно полученной информации, сотрудник полиции переехал из Краснодара в Подольск. Назначение сотрудник МВД решил отметить с другом, но всё закончилось конфликтом со смертельным исходом. 10 марта в городе нашли часть тела убитого. ДНК-экспертиза подтвердила соответствие.

В ходе следственно-разыскных мероприятий подозреваемого полицейского задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, около железнодорожной станции Шувалово в Санкт-Петербург был найден труп мужчины. Тело нашел дворник. По информации источника, на вид погибшему примерно 20 лет.