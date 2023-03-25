Лондон, 25 марта, 2023, 18:47 — ИА Регнум. Министерстве обороны Великобритании не отказались от использования китайского приложения TikTok, несмотря на запрет правительства Соединённого Королевства должностным лицам использовать его на служебных устройствах. Об этом 25 марта сообщает издание UK Defence Journal.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

Отмечается, что оборонное ведомство выступило в защиту использования TikTok, указав, что использует учётную запись в качестве стратегической платформы для демонстрации глобальных усилий Вооружённых сил Великобритании, «для охвата жизненно важной зарубежной аудитории».

В министерстве заверили, что у ведомства безопасная модель публикации, которая позволяет ему безопасно управлять каналом. Так, сообщения в TikTok доставляются через стороннее программное обеспечение, и никакие правительственные (или личные) устройства напрямую не используются для публикации.

«Чтобы донести наши идеи на международном уровне, мы должны использовать крупнейшие доступные нам цифровые платформы с наиболее значительным охватом и масштабом. Оборонные коммуникации должны быть ориентированы как на внутреннюю, так и на зарубежную аудиторию», ― пояснил глава минобороны Соединённого Королевства Бен Уоллес.

Как сообщало ИА REGNUM, депутатам национального собрания Франции дали рекомендацию ограничить использование TikTok, WhatsApp, Telegram и других приложений. Поясняется, что соцсети и мессенджеры собирают личные данные пользователей без их согласия, в дальнейшем эта информация может быть использована иностранными спецслужбами. Все «подозрительные» приложения, мессенджеры и соцсети депутатам рекомендуется заменить французским ПО WIMI.

На днях британское правительство запретило чиновникам использовать китайское приложение TikTok на служебных мобильных телефонах.

Ранее популярные китайские мобильные приложения TikTok, Baidu и WeChat навсегда запретили власти Индии.