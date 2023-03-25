Москва, 25 марта, 2023, 18:38 — ИА Регнум. Правительство выделило более 2 млрд рублей на работу Следственного комитета (СК) в новых регионах России. Денежные средства будут направлены на развитие материально-технической базы и на текущее содержание следственного органа. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном 25 марта на официальном портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Направить в 2023 году Следственному комитету Российской Федерации бюджетные ассигнования <…> в размере 2 017 684,1 тыс. рублей на текущее содержание, материально-техническое обеспечение деятельности и осуществление СК РФ возложенных на него полномочий в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской области и Херсонской области», — сказано в документе.

Председатель СК Александр Бастрыкин сообщал, что для работы ведомства на новых территориях РФ подготовлен резерв из более чем 430 кандидатов, назначены первые заместители руководителей.

Ранее сообщалось о формировании новых подразделений МЧС в четырёх новых субъектах РФ. Полностью завершить эту работу планируют до 1 июня 2023 года.