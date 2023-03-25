Вашингтон, 25 марта, 2023, 18:34 — ИА Регнум. Западные страны не собираются конфисковывать российские активы, иначе это подорвёт веру в закон и доллар, пишет 25 марта газета The New York Times.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

В материале говорится, что глава Минфина США Дженнет Йеллен уверена, что арест российских активов может подорвать веру в американский доллар, который наиболее широко используется в мировой торговле и операциях. Подобная практика, как считают авторы статьи, может привести к тому, что другие государства не захотят хранить капитал в банках США из-за риска конфискации средств.

«Есть также опасения, что конфискация подорвет веру в систему международных законов и соглашений», — говорится в статье.

Как сообщало ИА REGNUM, в Европейской комиссии (ЕК) подсчитали, что инвестирование замороженных российских активов может принести доход в размере 2,6%. По оценке ЕК, на территории Евросоюза заморожено около $300 млрд, из которых большая часть находится в Бельгии. При этом в Брюсселе не имеют полных данных, сколько в ЕС российских активов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заморозку российских активов в странах ЕС воровством. Она отметила, что страны ЕС сделали крупные инвестиции в экономику РФ, объём которых больше, чем замороженных в Европе российских средств. Захарова заявила, что Москва готова конфисковать европейские активы.