Москва, 25 марта, 2023, 18:23 — ИА Регнум. Товарищеский матч между ЦСКА и командой из Медиалиги 2DROTS, который состоялся 25 марта, завершился поражением «красно-синих».

Иван Шилов ИА REGNUM Футбол

Встреча на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве завершилась со счётом 1:2.

В составе армейцев единственный гол забил форвард Фёдор Чалов, сообщает «Спорт-экспресс». За 2DROTS отличились Владислав Ослоновский (Слон) и Станислав Манаев (Мана). Голы были забиты на 10-й и 64-й минутах.

На 80-й минуте на поле в составе армейцев вышел 40-летний Даниэл Карвальо, выигрывавший в составе ЦСКА Кубок УЕФА в 2005 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта матч 20-го тура чемпионата России по футболу с участием команд ЦСКА и «Зенит» закончился со счётом 1:0. Игра проходила на московском стадионе «ВЭБ Арена». Единственный гол на 72-й минуте матча забил нападающий армейцев Фёдор Чалов.