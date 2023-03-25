Москва, 25 марта, 2023, 18:22 — ИА Регнум. Сайт газеты «Ведомости» 25 марта оказался недоступен читателем. Это стало результатом DDoS-атаки. Работы над восстановлением доступа к информационному ресурсу ведутся. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Кибератака

«Дорогие читатели, многие из вас обратили внимание, что сайт «Ведомостей» подвергся мощнейшей DDoS-атаке. Наши программисты ведут работу, чтобы восстановить доступ в самое ближайшее время», — сказано в сообщении.

Деловая газета «Ведомости» является одним из ведущих российских СМИ. Она выходит ежедневно с 1999 года.

На днях «Лаборатория Касперского» выявила неизвестную вредоносную программу, которую киберпреступники использовали для атак на сайты различных организаций в Крыму и Донбассе, в том числе на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации в ЛНР.