Киев, 25 марта, 2023, 18:09 — ИА Регнум. Монахи Ровенской епархии Украинской православной церкви призвали Владимира Зеленского соблюдать законы страны и защитить верующих от произвола. Они напомнили президенту, что он давал присягу на верность народу и должен исполнять её.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

В своём видеообращении, размещённом 25 марта на YouTube-канале Украинской православной церкви, монахи отметили, что они как будто попали в советское прошлое, когда церковь подвергалась гонениям.

«Нас словно перебросили в советское прошлое. Мы видим, как хотят закрывать монастыри, изгонять монахов, издеваться над нашим духовенством и верующими. Нас, граждан Украины, лишают прав и свобод на свободное исповедание своей веры», — воззвали к Зеленскому верующие.

Они призвали его быть мудрым и соблюдать законы государства, которые «прописаны всем без исключения» — и главе государства и простому народу.

В знак защиты Киево-Печерской лавры и Почаевской лавры, на которую также начинаются гонения, священнослужители высказали свой протест.

«Говорим нет захватам наших храмов, нет законопроектам, запрещающим УПЦ, нет закрытию лавры, нет изгнанию монахов и студентов из стен Киево-Печерской лавры», — заявили монахи.

Очередная волна гонений на Украинскую православную церковь началась на Украине в конце 2022 года. Православных священников вытесняют за пределы Киево-Печерской лавры. Отобраны Успенский собор и Трапезная церковь. СБУ возбудила десятки уголовных дел в отношении священнослужителей УПЦ.