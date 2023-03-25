Париж, 25 марта, 2023, 18:06 — ИА Регнум. Правительству Германии при Ангеле Меркель следовало остановить строительство «Северного потока — 2», а западным компаниям намного раньше уйти с российского рынка. Об этом 25 марта заявил экс-президент Франции Франсуа Олланд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Matthieu Riegler Франсуа Олланд

«Нужно было бы остановить «Северный поток — 2» еще во время строительства, а западным компаниям — намного раньше уйти из России», — заявил Олланд.

Французский политик добавил, что в то время Франция отказалась от экспорта кораблей-вертолетоносцев Mistral в Россию. Франция была в одиночестве, сделав такой серьезный шаг, в то время как другие продолжали поддерживать с Москвой обычные отношения, напомнил Олланд.

По его словам, международное сообщество было расколото в вопросе отношений с Россией и вводимых санкций. Франсуа Олланд признался, что его целью с Ангелой Меркель было не допустить войны. Вновь признав, что минские соглашения дали время для укрепления Вооруженных сил Украины, бывший президент Франции заявил, что перемирие, которые было достигнуто в 2015 году в Минске, «ограничило число жертв».

Подрывы газопроводов «Северный поток» и Северный поток-2» были совершены 26 сентября 2022 года. В России эту диверсию назвали актом международного терроризма и возбудили уголовное дело. В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, где привел доказательства того, что к диверсии на газопроводах причастны США. Постпред РФ при ООН Василий Небензя тогда заявил, что Запад должен компенсировать России причинённый диверсиями ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Россия была уверена, что на спецоперацию на Украине будет мягкая реакция. По словам политика, Франция и Германия старались предотвратить начало СВО на Украине, но этого сделать не удалось, так как российский президент Владимир Путин до начала спецоперации якобы не верил в возможность сильного ответа со стороны Запада. Некоторые страны, как считает французский политик, полагают, что Россия решилась на военные действия, потому что Запад недостаточно разговаривал с ней.