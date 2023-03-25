Адвокат Баранов: высокопоставленных чиновников ФТС сурово наказывают за взятки

Москва, , 17:58 — REGNUM Очень серьёзные наказания предусмотрены за взятки высокопоставленным чиновникам ФТС, заявил 25 марта адвокат Игорь Баранов в интервью «Известиям».

Взятка 40.мвд.рф

Это связано с тем, что ущерб от действий таких чиновников для страны очень серьёзный. Как, например, в случае недавних задержаний заместителя начальника Центрального таможенного управления Александра Беглова и начальника центра электронного декларирования Центральной акцизной таможни Александра Алеева.

«Исходя из чинов задержанных и суммы передаеваемых денег, речь идёт о действиях, которые могли причинить существенный ущерб охраняемым государственным интересам», — сказал адвокат.

Юрист предполагает также, что таможенники и на других уровнях могли брать взятки, например, могла действовать система общего покровительства в какой-либо деятельности.

Адвокат подчеркнул, что преступно нажитые доходы могут быть задекларированы даже не детьми и жёнами или другими близкими людьми тех, кто берёт взятки. «Это могут быть совершенно посторонние люди», — отметил Баранов.

Эксперт резюмировал, что за подобные действия наказание предусмотрено российским законодательством серьёзное. Так, за получение взятки предусмотрено от семи до 12 лет лишения свободы или от восьми до 15 лет лишения свободы.

Беглов и Алеев задержаны в Москве при получении взятки в размере $50 тыс. Оба фигуранта арестованы решением Басманного суда Москвы. Кроме того, по этому же уголовному делу проходит взяткодатель — бизнесмен Дмитрий Красногорский, отправленный под домашний арест.