Савельев доложил Путину, что на Крымского мосту обеспечен 100% досмотр транспортных средств

Москва, , 17:56 — REGNUM Движение автотранспорта по Крымскому мосту идет в нормальном режиме, обеспечиваем 100%-й досмотр всех транспортных средств. Об этом 25 марта заявил министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Кремле.

Крымский мост Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас в ежедневном режиме работают четыре парома», — доложил Савельев, добавив, что организовано также восемь стоянок для машин, которые ожидают паром.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл теракт с подрывом автомобиля. В результате взрыва погибли четыре человека, загорелись семь железнодорожных цистерн и обрушились два пролёта автомобильной части моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министром транспорта Виталием Савельевым. В ходе неё президент заявил о необходимости опираться на российскую авиатехнику для осуществления перевозок. Путин также рассказал, что спорил с Виталием Савельевым, убеждая того в необходимости уделять внимание закупкам отечественной техники.