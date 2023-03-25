Москва, 25 марта, 2023, 17:56 — ИА Регнум. Движение автотранспорта по Крымскому мосту идет в нормальном режиме, обеспечиваем 100%-ный досмотр всех транспортных средств. Об этом 25 марта заявил министр транспорта Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в Кремле.

Иван Шилов ИА REGNUM Крымский мост

«У нас в ежедневном режиме работают четыре парома», — доложил Савельев, добавив, что организовано также восемь стоянок для машин, которые ожидают паром.

8 октября 2022 года на Крымском мосту произошёл теракт с подрывом автомобиля. В результате взрыва погибли четыре человека, загорелись семь железнодорожных цистерн и обрушились два пролёта автомобильной части моста.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля президент РФ Владимир Путин провёл встречу с министром транспорта Виталием Савельевым. В ходе неё президент заявил о необходимости опираться на российскую авиатехнику для осуществления перевозок. Путин также рассказал, что спорил с Виталием Савельевым, убеждая того в необходимости уделять внимание закупкам отечественной техники.