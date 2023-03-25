Глава Минтранса Савельев: в летний сезон отпусков в Крым планируется перевезти 3 млн пассажиров

Москва, , 18:15 — REGNUM Средствами российского транспортного комплекса России в предстоящий летний сезон отпусков планируется перевезти в Крым и обратно 3 млн пассажиров. Об этом 25 марта сообщил министр транспорта Виталий Савельев на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле © Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«В направлении Крымского полуострова собираемся обеспечить 3 млн пассажиров», — сказал Савельев.

Глава Минтранса доложил, что число поездов, следующих в Крым, в период с 1 мая по 30 сентября будет увеличено до 22. Также будут дополнительно будут привлечены к перевозке 400 пассажирских вагонов.

Савельев добавил, что российские авиалинии этим летом также планируют расширить маршрутную сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Севастополя Михаил Развожаев ранее заявил о надеждах на то, что в 2023 году в Крым приедет не меньше туристов, чем в прошлом. На полуострове рассчитывают на увеличение количества поездов, а также на автомобильное сообщение. Развожаев также сообщил, что в Крыму продолжается строительство гостиниц и разработка новых маршрутов для туристов.