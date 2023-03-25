Варшава, 25 марта, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что Европейский союз устал от антироссийских санкций, и называет маловероятным введение нового пакета санкций в отношении российского чиновников и РФ в целом.

Piotr Nowak/Global Look Press Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

«Сегодня намного меньше желания, аппетита на очередные санкции. Думаю, имеет место усталость», — сказал премьер-министр в эфире радиостанции RFM 25 марта.

По его словам, Польша всегда была одним из главных инициаторов в этом вопросе. «Я с осторожным оптимизмом отношусь к тому, что нам удастся убедить наших партнеров», — добавил политик, выразив уверенность в том, что тема санкций в скором времени вернется на повестку дня.

ЕС ввёл уже 10 новых пакетов антироссийских санкций. При этом экономическая ситуация усугубилась на самом Западе. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, российская сторона справилась с санкционными ударами, экономика выдержала и адаптировалась.

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщала, что в Европейском союзе обсуждают введение санкций против некоторых стран Средней Азии из-за якобы помощи РФ обходить санкции.