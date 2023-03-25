Берлин, 25 марта, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Немецкое онлайн-издание T-online 25 марта опубликовало статью о том, что Россия якобы может иметь отношение к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». При этом издание ссылается на некие анонимные источники и признаёт, что подобные рассуждения являются лишь недоказанными домыслами, так как расследование не завершено.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Между тем, статью T-online перепечатали несколько серьезных изданий в Германии и Австрии, пишет РИА Новости.

Приводя данные из релиза Минобороны РФ о российских учениях, публикаторы информируют, что 21 сентября пловцы отряда спецназначения Балтийской военно-морской базы выполнили подводные стрельбы.

Авторы отмечают, что появившаяся «цепочка доказательств» не указывает ни на США, ни на Украину, а говорит о «следах Москвы». При этом представители из Германии, Швеции и Дании, ведущие следствие, а также НАТО, не стали комментировать данные портала.

Подрывы веток газопроводов «Северный поток» и Северный поток-2» были совершены 26 сентября 2022 года. В России эту диверсию назвали актом международного терроризма и возбудили уголовное дело.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал своё расследование, из которого следовало, что к диверсии на газопроводах причастны США. Позже была распространена еще одна версия об организации подрывов якобы украинской стороной. Однако в России назвали её несостоятельной и предпринятой в целях увода следствия от основных исполнителей. В то же время наблюдались многократные попытки западных чиновников и СМИ возложить вину за теракты на российскую сторону. В Москве призвали США и ЕС прекратить старания переложить с больной головы на здоровую и отметили, что причастных к подрыву газопроводов стоит искать среди тех, кому это было выгодно. Кроме того, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Запад должен компенсировать России причинённый диверсиями ущерб.