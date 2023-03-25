Телеведущий Fox News Карлсон: администрация Байдена лжёт про диверсии на «Северных потоках»

Вашингтон, , 17:42 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена сначала распространила лживое заявление, что за диверсией на «Северных потоках» стоит Россия, а потом фактически опровергла это, поддержав версию, что подрыв совершили украинцы. Об этом 24 марта на телеканале Fox News заявил ведущий Такер Карлсон.

Джо Байден Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Это была их история, история, которую рассказала нам администрация Байдена, а затем все без исключения новостные организации в стране поддержали эту ложь», — отметил Карлсон.

По его мнению, в Вашингтоне поняли абсурдность такой версии подрывов трубопроводов, а потому поддержали версию о причастности украинцев. При этом американская администрация подчёркивала, что это якобы был не официальный Киев, чтобы не создавать негативный образ украинских властей.

«Вы же знакомы с теми, кто ежемесячно получает миллиарды долларов американских налогов. «Нет-нет. Это были не наши украинские друзья. Они бы никогда этого не сделали. Это были украинцы, которых мы никогда не встречали», — сыронизировал ведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, американский журналист Сеймур Херш, обнародовавший своё расследование подрыва «Северных потоков» и обвинивший в причастности администрацию США, назвал диверсию «глупостью», сделанной Вашингтоном Он не поверил в состоятельность версии, что к этому причастны украинцы.

В России взрывы на «Северных потоках» расценили как теракт. Москва неоднократно призывала к всестороннему расследование. Но Германия, Швеция и Дания отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ в расследовании данного преступления.