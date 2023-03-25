Вашингтон, 25 марта, 2023, 17:42 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена сначала распространила лживое заявление, что за диверсией на «Северных потоках» стоит Россия, а потом фактически опровергла это, поддержав версию, что подрыв совершили украинцы. Об этом 24 марта на телеканале Fox News заявил ведущий Такер Карлсон.

Сергей Корсун ИА REGNUM Джо Байден

«Это была их история, история, которую рассказала нам администрация Байдена, а затем все без исключения новостные организации в стране поддержали эту ложь», — отметил Карлсон.

По его мнению, в Вашингтоне поняли абсурдность такой версии подрывов трубопроводов, а потому поддержали версию о причастности украинцев. При этом американская администрация подчёркивала, что это якобы был не официальный Киев, чтобы не создавать негативный образ украинских властей.

«Вы же знакомы с теми, кто ежемесячно получает миллиарды долларов американских налогов. «Нет-нет. Это были не наши украинские друзья. Они бы никогда этого не сделали. Это были украинцы, которых мы никогда не встречали», — сыронизировал ведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, американский журналист Сеймур Херш, обнародовавший своё расследование подрыва «Северных потоков» и обвинивший в причастности администрацию США, назвал диверсию «глупостью», сделанной Вашингтоном Он не поверил в состоятельность версии, что к этому причастны украинцы.

В России взрывы на «Северных потоках» расценили как теракт. Москва неоднократно призывала к всестороннему расследование. Но Германия, Швеция и Дания отказались сотрудничать с ФСБ и Генпрокуратурой РФ в расследовании данного преступления.