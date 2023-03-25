Власти Молдавии заявили, что не видят оснований для прекращения поставок от Газпрома

Кишинёв, , 17:21 — REGNUM Власти Молдавии заявили, что не видят основания для прекращения поставок от компании «Газпром». Об этом 25 марта сообщил государственный секретарь министерства энергетики республики Константин Боросан в эфире радиостанции «Молдова».

«Газпром» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Пока нет оснований полагать, что поставка < …> 5,7 млн кубометров может быть прервана», — сказал Боросан, отметив в Молдавия обладает достаточным запасом природного газа.

В 2021 году Газпром и АО «Молдовагаз» подписали пятилетний контракт, действующий до сентября 2026 года. В ноябре 2022 года Кишинёв отказался покупать российский газ, что значительно усугубило энергетический и экономический кризис в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, энергетический кризис в Молдавии, переросший в кризис во всех отраслях экономики, начался ещё осенью 2021 года вскоре после формирования правительства пришедшей к власти партией Майи Санду «Действие и солидарность». Для преодоления дефицита газа в стране Запад предоставил Молдавии кредиты, на которые запасы голубого топлива были сделаны по ценам, примерно вдвое превышающим текущие. В результате за полтора года цены выросли в шесть раз. Правительство частично компенсировало населению резкий рост тарифа на природный газ. Позже власти Молдавии заявили, что планируют продолжать приобретать природный газ в РФ, но рассчитывает на снижение цен.