Киев, 25 марта, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Киевская духовная академия, вероятно, закроется, лишившись права пользоваться зданиями на территории Киево-Печерской лавры, заявил 25 марта ректор учебного заведения архиепископ Белгородский Сильвестр (Стойчев), сообщает РИА Новости.

РИА Новости / Стрингер Киево-Печерская лавра в Киеве

Комментируя послание музея-заповедника «Киево-Печерская лавра» в мужской монастырь о том, что к 29 марта монахи должны выехать из лавры, поскольку будет расторгнут договор аренды, архиепископ заявил:

«Если Киевская духовная академия потеряет право пользоваться зданиями и сооружениями на территории Киево-Печерской Лавры, это неизбежно приведёт к прекращению учебного процесса, поскольку нам некуда переселиться».

Священник подчеркнул, что академии уже 400 лет, она является одним из ведущих богословских учебных заведений Украины. Теперь, по решению руководства музея, она просто перестанет существовать.

Он напомнил, что в духовной академии учатся более 500 человек, кроме того, в ней трудятся порядка ста сотрудников.

Теперь они все окажутся на улице. И это после того, как Киевская духовная академия за свой счёт осуществила генеральную реконструкцию, оборудовала два общежития и открыла Церковно-археологический музей.

В ответ на заявление дирекции музея «Киево-Печерская лавра» о том, что монахи должны покинуть стены лавры к 29 марта, наместник монастыря митрополит Павел (Лебедь) заявил, что этого не будет, поскольку никакого судебного решения по этому поводу нет.