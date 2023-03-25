Донецк, 25 марта, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины подвергли обстрелам несколько районов Донецка, а также Горловку, Александровку и Ясиноватую. Об этом 25 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Николай Тришин/ТАСС Последствия обстрела Донецка

Отмечается, что обстрел Горловки со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:40 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 мм.

Также указывается, что в 11:08 киевские войска выпустили два снаряда натовского калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 11:25 киевские войска — три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Кроме того, в 11:40, 11:55 и 14:25 украинские боевики выпустили ещё три, шесть и два снаряда калибра 155 мм соответственно по Куйбышевскому району Донецка, в 14:20 — десять ракет их реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Александровке и в 16:25 — пять снарядов калибра 155 мм по Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Луганской Народной Республике (ЛНР) город Сватово подвергся обстрелу со стороны вооружённых формирований Украины. В результате обстрела населённого пункта погиб 19-летний молодой человек, а также получила ранения мирная жительница 2002 года рождения.