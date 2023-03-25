Песков поддержал Медведева в вопросе распространения пиратских копий западного контента

Москва, , 17:15 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков поддержал предложение заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева в вопросе распространения пиратских копий западного контента в сети Интернет.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Соглашусь с Дмитрием Анатольевичем. Мы же имеем дело с пиратами — теми, кто нас ограбил, теми, кто захватил наши активы <…> Фраза «пиратский контент» уже под другим соусом должна восприниматься», — заявил Песков журналистами 25 марта.

На вопрос, пользуется ли он торрентами, Песков ответил, что не умеет это делать, но добавил, что ему скачивают фильмы из торрентов.

Ранее Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ 25 марта заявил, что Россия имеет право использовать пиратские копии западных программ, фильмов и другого контента в связи с их уходом от российского потребителя. Зампред Совбеза отметил, что использование нелицензионных копий является в каком-то виде ответом на антироссийские санкции.