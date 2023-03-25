Пекин, , 17:01 — REGNUM На северо-востоке Китая произошёл взрыв газа в одном из жилых домов в городе Харбине. В результате ЧП погиб человек, ещё восемь получили ранения. Об этом 25 марта сообщил информационный портал Huanqiu.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Известно, что происшествие произошло около 17:20 по местному времени (12:30 мск) в районе Даовай. Погибший — 50-летний мужчина. Семерых пострадавших доставили в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой.

В настоящее время устанавливаются причины ЧП.

В Чите в результате взрыва бытового газа, который произошёл 9 марта в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в посёлке Антипиха обрушились два этажа. Из-под завалов были спасены 13 человек, из них трое детей.