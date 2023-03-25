Киев, , 17:01 — REGNUM Летом текущего года украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба собирается направиться в несколько стран Африки. Об этом 25 марта заявил спецпредставитель Украины по Ближнему Востоку и Африке Максим Субх в интервью изданию «Укринформ».

Дмитрий Кулеба Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы сейчас работаем над тем, чтобы второе африканское турне министра состоялось летом и охватило новые страны Африканского континента», — сказал он.

Субх уточнил, что также Киев в данный момент занимает организацией конференции «Украина — Африка», и добавил, что в данный момент МИД Украины вместе с офисом украинского лидера Владимира Зеленского и другими ведомствами работают над главными темами этого мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров стран Африки на второй российско-африканский саммит, который состоится в июле. Кроме того, он отметил, что в данный момент ведётся разработка насыщенной и содержательной повестки саммита, а также экономического и гуманитарного форумов, которые будут проводиться в привязке к нему.

Помимо того, российский лидер заявил, что он убеждён в том, что Африка в будущем окажется одним из лидеров формирующегося в настоящее время многополярного миропорядка. Путин уточнил, что африканские страны постоянно повышают свои роль и вес на международной арене, всё более уверенно заявляя о себе в сферах политики и экономики.