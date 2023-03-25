NYT объяснила, почему Запад затягивает не решается конфисковать российские активы

Нью-Йорк, США, , 16:55 — REGNUM Европейский союз не скрывает своего желания направить замороженные активы России на помощь Украине, однако делать это пока не торопиться. Причиной тому ― скептические оценки идеи о конфискации российских активов ряда высокопоставленных чиновников США и других стран, а также опасения что такие шаги подорвут «веру в систему международных законов и соглашений», которые активно отстаивают западные правительства. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

США и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, глава минфина США Джанет Йеллен и другие чиновники утверждают, что арест российских счетов «может подорвать веру в доллар», который считается наиболее широко используемой валютой в мировой торговле. Ранее она также неоднократно предупреждала о серьёзных юридических препятствиях для этого.

Также, опасаясь конфискации другие государства станут менее охотно хранить деньги в американских банках или делать инвестиции.

«Кроме того, возникает неприятное осознание того, что стоимость восстановления Украины после окончания войны намного превысит сумму, которую, возможно, готовы предоставить даже такие богатые союзники, как Соединённые Штаты Америки и Европа», ― отмечается в публикации.

Как сообщало ИА REGNUM, директор управления Госдепартамента США по оказанию помощи другим государствам Дафна Рэнд заявила, что Вашингтон продолжит изымать российские активы для передачи Украине конфискованных средств.

Также британские власти собираются конфисковать замороженные российские активы и подготавливают свою законодательную базу для этого. Об этом ранее сообщил посол России в Соединённом Королевстве Андрей Келин.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов считает, что изъятые Евросоюзом российские госактивы рано или поздно придётся вернуть, возможно, ещё и с процентами. Он пояснил, что это фактически признала юридическая служба ЕС. Речь идёт о том, что любая форма для изъятия активов противоречит нормам международного права.

На сегодня у ЕС имеются замороженные активы России на 300 млрд евро. Однако замораживание ещё не есть конфискация.

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