Москва, 25 марта, 2023, 16:49 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону ситуацию на Украине. Об этом журналистам рассказали 25 марта в канцелярии турецкого президента.

ИА REGNUM Реджеп Эрдоган и Владимир Путин

Лидер Турции поблагодарил Владимира Путина за продление зерновой сделки. Стороны также обменялись мнениями по улучшению отношений между Турцией и Россией, обсудили события, связанные с конфликтом на Украине.

«Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его позитивную позицию в отношении продления черноморской зерновой инициативы», — заявили в канцелярии президента.

Зерновая сделка регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву портов Одессы, Черноморска и Южного. Договоренности об экспорте продовольствия с Украины были заключены 22 июля прошлого года в Стамбуле на 120 дней и продлевались в ноябре на такой же срок. Помимо этого, был подписан меморандум между Россией и ООН, который предполагает обязательства организации по снятию ограничений на экспорт российских удобрений и сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. В Москве настаивают на том, что вторая часть соглашения не выполняется. Если Запад продолжит препятствовать экспорту российского зерна, то Москва не будет продлевать это соглашение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кремле заявили, что президент Турции позитивно оценил согласие России продлить на 60 дней срок действия договоренностей по вывозу украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российского продовольствия и удобрений. Стороны высказали понимание добиться полного выполнения второй части упомянутых «пакетных» договоренностей — по устранению барьеров для сельхозпродукции из России.