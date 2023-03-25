Politico: в ЕК подсчитали, что от замороженных активов России можно получить доход в размере 2,6%

Брюссель, , 16:58 — REGNUM В Европейской комиссии (ЕК) подсчитали, что инвестирование замороженных российских активов может принести доход в размере 2,6%. Об этом 25 марта сообщает газета Politico, ссылаясь на внутренний документ ЕК.

Шулер Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, специально созданная комиссия 28 февраля будет обсуждать, на каком основании Евросоюз может использовать деньги, которые ему не принадлежат. Как сообщил изданию шведский дипломат Андерс Анлид, возглавляющий комиссию, решение должно соответствовать международному праву, но в странах ЕС признали, что ситуация уникальная.

«Мы находимся в исключительной ситуации, и, вероятно, любое решение, которое мы придумаем, будет иметь такой характер, которого ещё не было», — сказал Анлид.

По оценке ЕК, на территории Евросоюза заморожено около $300 млрд, из которых большая часть находится в Бельгии. При этом в Брюсселе не имеют полных данных, сколько в ЕС российских активов.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заморозку российских активов в странах ЕС воровством. Она отметила, что страны ЕС сделали крупные инвестиции в экономику РФ, объём которых больше, чем замороженных в Европе российских средств. Захарова заявила, что Москва готова конфисковать европейские активы.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также назвал заморозку российских активов незаконной. Он подчеркнул, что Москва не признаёт блокировку средств, будет бороться с этим и отстаивать свои интересы.