Москва, 25 марта, 2023, 16:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в субботу, 25 марта, провёл встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым.

Алексей Бабушкин/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

Встреча российского лидера с главой Минтранса прошла в Кремле.

9 февраля президент России также провёл отдельную встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым. В ходе неё он обсудил с главой ведомства вопросы транспортной отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос повышения штрафов за неиспользованные заявки на перевозку грузов железнодорожным транспортом. Поручение совместно с РЖД должно быть выполнено до 31 марта.