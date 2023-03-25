Москва, 25 марта, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Русская православная церковь совместно с Римско-католической церковью борются против гонений на христиан во всём мире. Эта тема остаётся одной из главных с момента встречи патриарха Кирилла и папы Римского Франциска, состоявшейся на Кубе в 2016 году. Об этом 25 марта заявил секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей иеромонах Стефан в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и Папа Римский

«Тема защиты христиан в разных регионах мира, где они подвергаются гонениям, остается основной в нашей повестке с Римско-католической церковью», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».

Он напомнил о гонениях на православную церковь, которые в настоящее время происходят вокруг Киево-Печерской лавры. Как подчеркнул Стефан, семь лет назад понтифик Франциск высказался на тему защиты христиан от гонений, однако в РПЦ ожидают «от католической стороны и более решительных, серьезных высказываний».

В настоящее время на Украине идёт давление на Украинскую православную церковь с целью понуждения её к переходу в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), заставляя до 29 марта покинуть Киево-Печерскую лавру.

Неделю назад, в лавру прибыла комиссия с целью проведения ревизии. В знак протеста митрополит Винницкий и Барский Варсонофий совместно с владыкой Павлом записали обращение о нарушении юридических процедур, а также призвали верующих усиленно молится за отстояние общей святыни от захватчиков.

Верные канонической Украинской православной церкви (УПЦ) монахи Киево-Печерской лавры намерены остаться и «стоять до конца».