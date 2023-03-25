Париж, , 16:32 — REGNUM Манифестация против создания оросительных бассейнов для сельскохозяйственных нужд близ коммуны Сент-Солин на западе Франции переросла в беспорядки. Об этом сообщает телеканал BFM.

Протест Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным префектуры, в акции принимают участие не менее 6000 человек. организаторы заявляют о почти 25 тысячах участников.

В жандармерии заявили, что демонстранты использовали петарды, которыми они забрасывали стражей правопорядка. В ходе столкновений несколько полицейских автомобилей, стоящих по периметру поля, подожгли при помощи бутылок с горючей смесью.

Отмечается, что ещё до начала манифестации полицией были задержаны 11 человек. В эфире телеканала сообщили, что среди хулиганов присутствуют активисты из Италии, Германии и Испании.

Протест против строительства оросительных бассейнов в районе коммуны Сент-Солин продолжается с 2022 года. В общей сложности проект департамента включает планы по созданию 16 таких водоёмов, однако местные жители выступают против планов властей.

Как сообщало ИА REGNUM, с середины марта акции протеста не прекращаются в Париже, где граждане выходят на улицы, чтобы выступить против правительственной пенсионной реформы. По данным полиции, почти полторы сотни французских полицейских получили ранения в столкновениях с демонстрантами, задержаны более 170 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции более 1 млн человек вышли на акции против пенсионной реформы