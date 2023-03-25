МИД Италии: Лондон не согласовывал с ЕС решение о поставке Киеву снарядов с обедненным ураном

Рим, , 16:30 — REGNUM Великобритания, решившая поставить Киеву снаряды с обедненным ураном, не согласовывает свои действия с Евросоюзом в отношении ситуации на Украине. Об этом 25 марта, как сообщает итальянское агентство ANSA, заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни © Fabrizio Corradetti/Global Look Press

По словам итальянская политика, ЕС принимает решения, отличные от решений других стран. Таяни привёл в пример Великобританию, которая не является частью ЕС, поэтому она выступает с инициативами, не согласованными с союзом.

Глава МИД Италии также прокомментировал позицию Китая по Украине. Дипломат подчеркнул, что если Пекин захочет стать «посредником для построения мира», то все стороны будут только рады.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. В ответ президент РФ Владимир Путин указал, что российская сторона будет вынуждена отреагировать на такое решение Лондона. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 марта заявил, что в случае поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном на Украину эскалация украинского конфликта будет только усиливаться. Глава МИД напомнил о применении этого оружия в Югославии и Ираке. По словам главы ведомства, использование подобных снарядов привело к всплеску онкологических заболеваний и на десятилетия загрязнило почву.