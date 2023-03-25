Украина до 2027 года получила отсрочку по внешнему долгу
Вашингтон, 25 марта 2023, 16:35 — REGNUM Приостановка обязательств Украины по выплате внешнего долга продлена до 2027 года, сообщает 25 марта Bloomberg.
Пока мораторий на погашение долга не истёк, Киев будет получать помощь по программе МВФ. Продлить мораторий 23 марта договорилась группа государств — кредиторов.
Это решение было принято после того как МВФ утвердил план выдать Киеву в качестве кредита $15,6 млрд. Агентство отмечает, что МВФ впервые кредитует страну, в которой идут боевые действия.
22 марта МВФ согласовал возможность выделить Киеву кредит в размере $15,6 млрд в течение четырёх лет. Деньги украинские власти должны направить на поддержание ценовой и финансовой, а также налоговой и внешней стабильности страны.
После этого Reuters сообщило, что, по оценка Всемирного банка и Европейской комиссии Украине на восстановление нужно выделить $411 млрд — сумму, в 2,6 раза превышающую украинский ВВП.