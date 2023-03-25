Кредиторы дали Киеву отсрочку по внешнему долгу

Вашингтон, , 16:35 — REGNUM Приостановка обязательств Украины по выплате внешнего долга продлена до 2027 года, сообщает 25 марта Bloomberg.

Экономика Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Пока мораторий на погашение долга не истёк, Киев будет получать помощь по программе МВФ. Продлить мораторий 23 марта договорилась группа государств — кредиторов.

Это решение было принято после того как МВФ утвердил план выдать Киеву в качестве кредита $15,6 млрд. Агентство отмечает, что МВФ впервые кредитует страну, в которой идут боевые действия.

22 марта МВФ согласовал возможность выделить Киеву кредит в размере $15,6 млрд в течение четырёх лет. Деньги украинские власти должны направить на поддержание ценовой и финансовой, а также налоговой и внешней стабильности страны.

После этого Reuters сообщило, что, по оценка Всемирного банка и Европейской комиссии Украине на восстановление нужно выделить $411 млрд — сумму, в 2,6 раза превышающую украинский ВВП.