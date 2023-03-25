Вашингтон, 25 марта, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Приостановка обязательств Украины по выплате внешнего долга продлена до 2027 года, сообщает 25 марта Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Пока мораторий на погашение долга не истёк, Киев будет получать помощь по программе МВФ. Продлить мораторий 23 марта договорилась группа государств — кредиторов.

Это решение было принято после того как МВФ утвердил план выдать Киеву в качестве кредита $15,6 млрд. Агентство отмечает, что МВФ впервые кредитует страну, в которой идут боевые действия.

22 марта МВФ согласовал возможность выделить Киеву кредит в размере $15,6 млрд в течение четырёх лет. Деньги украинские власти должны направить на поддержание ценовой и финансовой, а также налоговой и внешней стабильности страны.

После этого Reuters сообщило, что, по оценка Всемирного банка и Европейской комиссии Украине на восстановление нужно выделить $411 млрд — сумму, в 2,6 раза превышающую украинский ВВП.