Мелитополь, 25 марта, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Воздушную тревогу в субботу, 25 марта, объявляли в Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального онлайн-ресурса ресурса по оповещению украинских граждан.

Mykola Miakshykov/Global Look Press Воздушная тревога

Отмечается, что сирены также звучали в подконтрольной Вооружённым силам Украины части Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Повторно сирены звучали в Полтавской области и подконтрольной Украине территории Луганской Народной Республики.

В ночь на 25 марта в 00:02–00:04 по московскому времени воздушная тревога была объявлена в четырех областях Украины — Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской. Мирных граждан попросили не покидать укрытия.