Донецк, 25 марта, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Мирный житель получил ранения в результате обстрела вооружёнными формированиями Украины населённого пункта Александровка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 25 марта сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ДНР

«В результате обстрела посёлка городского типа Александровка получил ранение мужчина 1950 года рождения», — написал он в своём сообщении.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что в 14:20 мск украинские войска выпустили десять ракет из реактивных систем залпового огня по Александровке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Вооружённые силы Украины обстреляли Макеевку в ДНР из реактивной артиллерии. Факт обстрела в указанном направлении был зафиксирован в 09:00 по местному времени.