Москва, 25 марта, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Российские подразделения уничтожили на северском направлении самоходную артиллеристскую установку (САУ) Krab польского производства. Об этом 25 марта сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Министерство обороны России Система залпового огня «Град»

Он уточнил, что позиция украинской САУ была выявлена силами разведывательных подразделений второго армейского корпуса.

«Огнём реактивной системы залпового огня «Град» вражеская артиллерийская установка была уничтожена вместе с расчётом», ― уточнил Бигма.

Кроме того, по его словам, уничтожены наблюдательный пункт и огневая позиция в составе орудия и миномётного расчёта из состава 81-й бригады ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки, 24 марта, Вооружённые силы (ВС) России уничтожили на донецком направлении свыше 155 военных вооружённых формирований Украины. Также российские военные уничтожили три боевые бронированные машины, пять автомобилей и гаубицу Д-30 ВСУ.