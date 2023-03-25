Кишинёв, 25 марта, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Бывший президент Молдавии Игорь Додон 25 марта опубликовал в своем Telegram-канале сообщение, в котором призвал оппозиционные партии страны объединиться ради достижения смены власти в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

«Оппозиция выглядит слабой и расколотой, в том числе с подачи некоторых беглых якобы лидеров. Оппозиционные партии должны были общаться, проявить свой характер, создать единый фронт борьбы, а не конкурировать друг с другом и бить в спину», — заявил экс-президент.

Додон напомнил, что действующий президент Республики Молдовы Майя Санду предпринимает решительные действия по ликвидации сопротивления среди левых партий, так как политическая сила правых уже уничтожена.

«Хаос в оппозиции исчезнет тогда, когда по возвращении в активную политику мы воссоединимся со всеми теми, кто действительно хочет бороться», — добавил Игорь Додон.

Ранее заместитель председателя оппозиционной партии «Шор» Марина Таубер заявила, что действующий президент Молдавии Майя Санду совместно с премьер-министром Дорином Речаном планирует военную провокацию на границе с Приднестровьем 17 апреля.