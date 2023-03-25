Пекин, 25 марта, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Китай всегда выступал за отношения с США, строящиеся на взаимном уважении и мирном сосуществовании, а также взаимовыгодном сотрудничестве. Об этом 25 марта заявил глава МИД КНР Цинь Ган. При этом развитие китайско-американских отношений требует движения Вашингтона навстречу Пекину.

MARK R. CRISTINO/ЕРА/ТАСС Цинь Ган

«Положительное развитие китайско-американских отношений требует того, чтобы США двигались навстречу противоположной стороне», — приводятся его слова в сообщении на сайте МИД КНР.

Ранее Цинь Ган высказал мнение, о том, что ждет Америку, если она не остановятся в своём соперничестве с другими странами. В таком случае он предрёк Соединённым Штатам, что они «сойдут с рельсов и перевернутся» .

«Такое соперничество — это азартная игра, в которой ставкой являются фундаментальные интересы двух народов и даже будущее человечества. Конечно, Китай решительно выступает против этого», — заявил Цинь Ган 7 марта на ежегодной пресс-конференции в Пекине.