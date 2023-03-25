Ростов-на-Дону, 25 марта, 2023, 15:51 — ИА Регнум. Пожарным Ростовской области удалось ликвидировать открытое горение на складе с целлюлозной продукцией в Аксае, сообщает пресс-служба МЧС по области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«В 14:43 ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

МЧС России уточнили, что площадь пожара составила 1200 кв. м. Для тушения огня привлекли 52 человека и 23 ед. техники.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание на складе в городе Аксай произошло 25 марта. Пожар в районе Новочеркасского шоссе тушили по повышенному рангу сложности. Уточняется, что загорелись два металлических ангара на площади более 1,2 тыс. квадратных метров. Прокуратура по данному происшествию Читайте также: организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.