Экс-президент Олланд: Россия была уверена, что реакция на спецоперацию на Украине будет мягкой

Париж, , 15:51 — REGNUM По словам экс-президента Франции Франсуа Олланда, президент России Владимир Путин до начала спецоперации ВС РФ на Украине якобы не верил в возможность сильного ответа западных стран, в следствие чего Берлину и Парижу не удалось предотвратить этот конфликт. Он заявил об этом 25 марта в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Франсуа Олланд © Panoramic/Global Look Press

«Чтобы предотвратить войну, необходимо установить баланс сил. Необходимо чётко понимать, что в случае вторжения последует очень сильная ответная реакция. Путин в это не верил», — сказал он.

Вместе с тем, Олланд отметил, что Запад не понял планов президента РФ, посчитавшего, что разногласия в Европейском союзе и его «политическая слабость» будут причиной мягкой реакции на спецоперацию. Также он выразил мнение, что Берлин был уверен, что сдержит Москву от военных действий на Украине.

«Обычно поставщик ведет себя корректно, в противном случае он теряет клиента», — заявил бывший французский лидер, имея ввиду поставки российских энергоресурсов в ЕС.

При этом он добавил, что президент РФ скорее потеряет рынок сбыта, нежели часть российской территории.

«Во Франции также проявили большую снисходительность к Путину. Некоторые утверждали, что Путин стал агрессивным, потому что Запад недостаточно разговаривал с ним, недостаточно интегрировал его в наши процессы принятия решений и слишком сильно игнорировал выдающееся положение России», — указал Олланд, также назвав такие обвинения «обманчивыми», так как в этом случае российский лидер выглядит жертвой, а Россия — оказавшейся в окружении страной.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия была открыта к конструктивному диалогу с западными странами и в течение многих лет предлагала работать над совместной системой безопасности. Однако за спиной России готовился совсем иной сценарий, нежели тот, что обсуждался в ходе переговоров

В свою очередь, 6 марта секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Украина за несколько лет до объявленной Россией спецоперации начала готовиться к конфликту с Москвой. Он подчеркнул, что если бы страна не начала готовится заранее, «то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели».

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд и бывший украинский лидер Пётр Порошенко признались, что Киев и Запад не собирались исполнять Минские соглашения и что переговоры велись только ради того, чтобы дать Украине время приготовиться к войне.