Мэр Краснодара Наумов назвал отмену концерта Ани Лорак неизбежной из-за ее позиции по СВО

Краснодар, , 16:21 — REGNUM Запланированный в Краснодаре концерт певицы Ани Лорак будет отменён. Об этом 25 марта сообщил в Telegram-канале глава города Евгений Наумов.

Ани Лорак Daniel Kruczynski

«Мы, жители, против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас», — написал Наумов.

Он подчеркнул, что ни актёры, ни предприниматели, которые против спецоперации по защите Донбасса, не будут зарабатывать в Краснодаре, так как нет гарантий, что эти деньги не пойдут на поддержку вражеской армии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года в украинском городе Черновцы, где родилась Ани Лорак, местные власти демонтировали её именную звезду на Театральной площади. В октябре Киев ввёл в её отношении санкции.

Лорак после начала спецоперации оставалась в России и не высказывалась о событиях на Украине. Позже артистка сообщила, что находится в Испании, а также разместила в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) анонс благотворительного концерта и прикрепила к сообщению ссылку на сайт, где призывали переводить деньги на поддержку ВСУ.

В феврале 2023 года стало известно об отмене всех концертов российской музыкальной группы «Мумий Тролль», которая также критиковала СВО. Артисты планировали выступать в Курске, Орле, Ярославле, а также в Рязани, Пензе и Воронеже.