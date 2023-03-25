Лондон, 25 марта, 2023, 15:41 — ИА Регнум. Великобритания в случае внезапного «нападения РФ» будет испытывать значительные трудности в противостоянии противнику. Об этом изданию Daily Mail заявил генерал в отставке сэр Ричард Бэрронс.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон. Великобритания

Он пояснил, что на сегодня Вооружённые силы Соединенного Королевства находятся в очень плачевном состоянии. К этому привело существенное сокращение финансирования британской армии.

«Во время холодной войны армия в любое время была готова к бою в течение нескольких часов. Теперь же Путину необходимо предупредить нас за пять или десять лет о внезапном нападении России, чтобы с ним справиться», ― указал бывший военный, отметив, что такое положение дел глубоко разочаровывает.

Бэрронс отметил, что неспособность инвестировать в вооружённые силы может выбить Великобританию «из колеи» по сравнению с союзниками по Североатлантическому альянсу ― Францией, Германией и Польшей, которые, напротив, наращивают свои расходы на оборону.

Как сообщало ИА REGNUM, в докладе комитета по обороне палаты общин парламента Британии отмечено, что из-за поставок Киеву вооружения и боеприпасов у Великобритании образовался их дефицит для собственных нужд. Чтобы восполнить запасы, стране может потребоваться до десяти лет.

Ранее руководитель комитета по обороне британского парламента Тобиас Эллвуд заявил, что в случае войны Вооружённые силы Британии «продержатся около пяти дней» в связи с серьёзным истощением военных запасов.