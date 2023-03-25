«РВ»: Бойцы ВС РФ ликвидировали группу пытавшихся сбежать из Артёмовска украинских военных

Артемовск, , 15:30 — REGNUM Российские военнослужащие ликвидировали группу украинских военных, пытавшихся бежать из города Артёмовска в Донецкой Народной Республике. Об этом в пятницу, 24 марта, сообщила «Русская весна».

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Отступающих вэсэушников догнали. Обыскали… Они собирали деньги с местных жителей под Бахмутом. Всё записывали под отчёт, наверх уходило, судя по всему, или между собой делили», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Отмечается, что у ликвидированных военных при себе была тетрадь с подробным описанием характеристик и принципов работы различных видов вооружения как советского/украинского, так и натовского образцов.

Ранее советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявлял, что все дороги, ведущие в Артёмовск, находятся под огневым контролем артиллерии Вооружённых сил России. Как утверждает Гагин, город практически блокирован.